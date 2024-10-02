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Haberler Konferans Ligi

Shamrock Rovers - APOEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. Shamrock Rovers ile APOEL ilk hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shamrock Rovers - APOEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 15:48 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 16:00
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Shamrock Rovers - APOEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Shamrock Rovers - APOEL maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor. Shamrock Rovers ile APOEL ilk hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shamrock Rovers - APOEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHAMROCK ROVERS - APOEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Shamrock Rovers - APOEL maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmamaktadır.

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