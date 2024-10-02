Molde - Larne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Molde - Larne maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Molde ile Larne kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Molde - Larne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MOLDE - LARNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Molde - Larne maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.