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Haberler Konferans Ligi

Fiorentina - The New Saints maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Fiorentina ile The New Saints kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - The New Saints maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 15:50 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 16:00
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Fiorentina - The New Saints maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Fiorentina - The New Saints maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Fiorentina ile The New Saints kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - The New Saints maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - THE NEW SAINTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - The New Saints maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak. Karşılaşma tabii Spor'da canlı yayınlanacak.

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