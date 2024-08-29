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Trabzonspor - St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta? | TRABZONSPOR ST GALLEN CANLI ŞİFRESİZ İZLE

Konferans Ligi tüm hızıyla devam ediyor. Trabzonspor rakibi St Gallen ile karşı karşıya gelecek. İşi şansa bırakmak istemeyen Fırtına, farklı galibiyeti hedeflerken iki takım da kıyasıya mücadele edecek. Peki, Trabzonspor - St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 09:00 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 09:20
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Trabzonspor - St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta? | TRABZONSPOR ST GALLEN CANLI ŞİFRESİZ İZLE

Trabzonspor - St. Gallen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trabzonspor, karşı karşıya geleceği İsviçreli ekip St. Gallen ile play-off maçında kozlarını paylaşacak. Hem moral depolamak hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam etmek için sahaya çıkacak olan Fırtına için tek yol galibiyet. Bordo-mavililerde sakatlığı olan Nwakaeme, kart cezalısı Eren Elmalı ve Malheiro forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen savunma oyuncusu Savic'in ise forma giyebileceği aktarıldı. Peki Trabzonspor - St. Gallen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ST. GALLEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - St. Gallen maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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