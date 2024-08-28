Maribor - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Maribor - Djurgarden maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Maribor ile Djurgarden karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Maribor - Djurgarden maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

MARİBOR - DJURGARDEN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maribor - Djurgarden maçı 29 Ağustos Perşembe günü 21.15'te oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.