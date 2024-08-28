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Helsinki - Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Helsinki sahasında Klaksvik'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Helsinki - Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 13:47
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Helsinki - Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Konferans Ligi

Helsinki - Klaksvik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Helsinki ile Klaksvik kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Helsinki - Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELSINKI - KLAKSVIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Helsinki - Klaksvik maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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