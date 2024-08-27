Haberler Konferans Ligi

Gent - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Gent ile Partizan, kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gent- Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 14:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gent - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Gent - Partizan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan artıyor. Gent ile Partizan, büyük bir mücadeleye çıkacak. Maçla ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Peki, Gent - Partizan karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek? İşte merak edilen bilgiler…

GENT - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gent - Partizan maçı 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

F.Bahçe'ye Medina müjdesi!
F.Bahçe'de Amrabat sesleri!
DİĞER
Mariah Carey hem annesini hem de ablasını kaybetti! Aynı gün iki acı birden!
Beşşar Esad'dan "Terörle mücadele ortak çıkarımız, Türklerin çekilmesi ön koşul değil" sözleri! İşte Şam'la yeni dönemin yol haritası
Aslan sol bekini Fransa'da buldu!
Fred'in reddettiği astronomik rakam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Amrabat sesleri! F.Bahçe'de Amrabat sesleri! 14:19
Slavia Prag - Lille maçı ne zaman? Slavia Prag - Lille maçı ne zaman? 14:02
Slovan Bratislava - Midtjylland maçı hangi kanalda? Slovan Bratislava - Midtjylland maçı hangi kanalda? 13:48
F.Bahçe'de Alanyaspor maçı hazırlığı F.Bahçe'de Alanyaspor maçı hazırlığı 13:39
Fırtına'nın St.Gallen programı belli oldu Fırtına'nın St.Gallen programı belli oldu 13:31
Rebic'in yeni takımı açıklandı! Rebic'in yeni takımı açıklandı! 13:23
Daha Eski
Kızılyıldız - Bodo Glimt maçı hangi kanalda? Kızılyıldız - Bodo Glimt maçı hangi kanalda? 13:22
F.Bahçe'ye Medina müjdesi! F.Bahçe'ye Medina müjdesi! 13:11
Karabağ - Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda? Karabağ - Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda? 13:01
Aslan sol bekini Fransa'da buldu! Aslan sol bekini Fransa'da buldu! 12:58
Sakaryaspor - Amedspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Amedspor maçı ne zaman? 12:38
Galatasaray'da Icardi ayrılığı! Galatasaray'da Icardi ayrılığı! 12:26