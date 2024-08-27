Gent - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Gent - Partizan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan artıyor. Gent ile Partizan, büyük bir mücadeleye çıkacak. Maçla ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Peki, Gent - Partizan karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek? İşte merak edilen bilgiler…

GENT - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gent - Partizan maçı 28 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.