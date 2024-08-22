Haberler Konferans Ligi

Rijeka - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Rijeka ile Olimpija Ljubljana, Play-Off maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rijeka - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 14:02 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 12:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rijeka - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Rijeka - Olimpija Ljubljana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Rijeka ile Olimpija Ljubljana kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rijeka - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RIJEKA - OLIMPIJA LJUBLJANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rijeka - Olimpija Ljubljana maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Nelsson'a Premier Lig'den talip çıktı!
F.Bahçe'de Samet'e sürpriz talip!
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun gitmek istemesinin sebebi ortaya çıktı! Meğer Jose Mourinho…
İstanbul Boğazı'nda usulsüz işler! Vaniköy'ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Adnan Oktar ve Rus milyarder!
Mourinho'dan 'Ferdi' resti!
G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Samet'e sürpriz talip! F.Bahçe'de Samet'e sürpriz talip! 13:36
Nelsson'a Premier Lig'den talip çıktı! Nelsson'a Premier Lig'den talip çıktı! 13:21
F.Bahçe'de Ç.Rizespor hazırlığı devam ediyor F.Bahçe'de Ç.Rizespor hazırlığı devam ediyor 13:07
Mourinho'dan 'Ferdi' resti! Mourinho'dan 'Ferdi' resti! 12:51
PSG - Montpellier maçı ne zaman? PSG - Montpellier maçı ne zaman? 12:11
Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 11:50
Daha Eski
Hummels'den Beşiktaş'a flaş haber! Hummels'den Beşiktaş'a flaş haber! 11:37
Sevilla - Villarreal maçı ne zaman? Sevilla - Villarreal maçı ne zaman? 11:35
Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman? Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman? 11:31
Kocaelispor - Erzurumspor maçı saat kaçta? Kocaelispor - Erzurumspor maçı saat kaçta? 11:26
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı! 11:22
Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman? 11:20