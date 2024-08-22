Partizan - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Partizan - Gent maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Partizan ile Gent kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Partizan - Gent maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARTIZAN - GENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Partizan - Gent maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.15'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.