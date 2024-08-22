Legia Warszawa - Drita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Legia Warszawa - Drita maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Legia Warszawa ile Drita kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Legia Warszawa - Drita maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEGIA WARSZAWA - DRITA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Legia Warszawa - Drita maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.