Haberler Konferans Ligi

Kopenhag - Kilmarnock maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Kopenhag ile Kilmarnock Play-Off maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Kilmarnock maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 12:13 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 12:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kopenhag - Kilmarnock maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Kopenhag - Kilmarnock maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Kopenhag ile Kilmarnock kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Kilmarnock maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG - KILMARNOCK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag - Kilmarnock maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Reklam
Nelsson'a Premier Lig'den talip çıktı!
DİĞER
S SPORT PLUS CANLI İZLE BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI || UEFA Avrupa Ligi BJK Lugano maçı canlı yayın izle S Sport Plus ekranı
İstanbul Boğazı'nda usulsüz işler! Vaniköy'ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Adnan Oktar ve Rus milyarder!
Mourinho'dan 'Ferdi' resti!
G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Samet'e sürpriz talip! F.Bahçe'de Samet'e sürpriz talip! 13:36
Nelsson'a Premier Lig'den talip çıktı! Nelsson'a Premier Lig'den talip çıktı! 13:21
F.Bahçe'de Ç.Rizespor hazırlığı devam ediyor F.Bahçe'de Ç.Rizespor hazırlığı devam ediyor 13:07
Mourinho'dan 'Ferdi' resti! Mourinho'dan 'Ferdi' resti! 12:51
PSG - Montpellier maçı ne zaman? PSG - Montpellier maçı ne zaman? 12:11
Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 11:50
Daha Eski
Hummels'den Beşiktaş'a flaş haber! Hummels'den Beşiktaş'a flaş haber! 11:37
Sevilla - Villarreal maçı ne zaman? Sevilla - Villarreal maçı ne zaman? 11:35
Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman? Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman? 11:31
Kocaelispor - Erzurumspor maçı saat kaçta? Kocaelispor - Erzurumspor maçı saat kaçta? 11:26
Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 3. hafta hakemleri açıklandı! 11:22
Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman? Alanyaspor - Göztepe maçı ne zaman? 11:20