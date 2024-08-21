St Gallen - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

St Gallen - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. St Gallen ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St Gallen - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ST GALLEN - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

St Gallen - Trabzonspor maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarında naklen canlı yayınlanacak.