Rijeka - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Rijeka - Olimpija Ljubljana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Rijeka ile Olimpija Ljubljana kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rijeka - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RIJEKA - OLIMPIJA LJUBLJANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rijeka - Olimpija Ljubljana maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.