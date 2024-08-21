Lens - Panathinaikos maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Lens - Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayın.

Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lens ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Panathinaikos maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.