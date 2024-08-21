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Lens - Panathinaikos maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lens ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Lens - Panathinaikos maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 16:59
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Lens - Panathinaikos maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

Lens - Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayın.

Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lens ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Panathinaikos maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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