Haberler Konferans Ligi

St Gallen - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. St Gallen ile Trabzonspor Play-Off maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St Gallen - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 14:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
St Gallen - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi

St Gallen - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. St Gallen ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, St Gallen - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ST GALLEN - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

St Gallen - Trabzonspor maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarında naklen canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Ezeli rakiplerin İlkay düellosu!
F.Bahçe'ye Norveçli dinamo!
DİĞER
İrem Helvacıoğlu eski sevgilisi Ural Kaspar ile barıştığını böyle duyurdu!
Son dakika: Dilan Polat davasında flaş gelişme! Dilan Polat serbest mi kalıyor?
Young Boys maçına olay hakem!
Ferdi'de ters köşe! 35 milyon €'ya gidecek derken...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan Immobile paylaşımı! UEFA'dan Immobile paylaşımı! 15:43
Kasımpaşa'ya Ganalı stoper Kasımpaşa'ya Ganalı stoper 15:28
Young Boys maçına olay hakem! Young Boys maçına olay hakem! 15:11
F.Bahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada F.Bahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada 15:01
Young Boys - Galatasaray maçı ne zaman? Young Boys - Galatasaray maçı ne zaman? 14:43
Ezeli rakiplerin İlkay düellosu! Ezeli rakiplerin İlkay düellosu! 14:36
Daha Eski
Lille - Slavia Prag maçı hangi kanalda? Lille - Slavia Prag maçı hangi kanalda? 14:22
Bodo Glimt - Kızılyıldız maçı hangi kanalda? Bodo Glimt - Kızılyıldız maçı hangi kanalda? 14:08
Fırtına'dan Manaj hamlesi! Fırtına'dan Manaj hamlesi! 13:53
Dinamo Zagreb - Karabağ maçı hangi kanalda? Dinamo Zagreb - Karabağ maçı hangi kanalda? 13:48
Ferdi'de ters köşe! 35 milyon €'ya gidecek derken... Ferdi'de ters köşe! 35 milyon €'ya gidecek derken... 13:25
Kartal'a İspanyol sağ kanat Kartal'a İspanyol sağ kanat 13:22