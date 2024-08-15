Zira - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Zira - Osijek maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Zira ile Osijek karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Zira - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ZIRA - OSIJEK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zira - Osijek maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.30'da oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.