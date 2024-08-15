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Vitoria Guimaraes - Zürich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Vitoria Guimaraes ile Zürich karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vitoria Guimaraes - Zürich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 14:38 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 12:07
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Vitoria Guimaraes - Zürich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Vitoria Guimaraes - Zürich maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Vitoria Guimaraes ile Zürich karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Vitoria Guimaraes - Zürich maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

VITORIA GUIMARAES - ZURICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vitoria Guimaraes - Zürich maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 22.15'te oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

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