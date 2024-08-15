Tromsö - Kilmarnock maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Tromsö - Kilmarnock maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Tromsö ile Kilmarnock karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Tromsö - Kilmarnock maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TROMSO - KILMARNOCK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tromsö - Kilmarnock maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.