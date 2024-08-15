Gent - Silkeborg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Gent - Silkeborg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Gent ile Silkeborg karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Gent - Silkeborg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

GENT - SILKEBORG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gent - Silkeborg maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.