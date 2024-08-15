AEK Atina - Noah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

AEK Atina - Noah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. AEK Atina ile Noah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; AEK Atina - Noah maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

AEK ATINA - NOAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

AEK Atina - Noah maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.30'da oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.