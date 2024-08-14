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Zira - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Zira ile Osijek karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Zira - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 13:19
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Zira - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Zira - Osijek maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Zira ile Osijek karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Zira - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ZIRA - OSIJEK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zira - Osijek maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.30'da oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

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