Legia Warszawa - Brondby maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Legia Warszawa - Brondby maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Legia Warszawa ile Brondby karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Legia Warszawa - Brondby maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LEGIA WARSZAWA - BRONDBY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Legia Warszawa - Brondby maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.