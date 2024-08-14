Larne - Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Larne - Ballkani maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Larne ile Ballkani karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Larne - Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LARNE - BALLKANI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Larne - Ballkani maçı 15 Ağustos Perşembe günü TSİ 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.