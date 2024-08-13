Haberler Konferans Ligi

Mornar Bar - Paksi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Mornar Bar ile Paksi karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mornar Bar - Paksi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 13:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mornar Bar - Paksi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Mornar Bar - Paksi maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Mornar Bar ile Paksi karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Mornar Bar - Paksi maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

MORNAR BAR - PAKSI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mornar Bar - Paksi maçı 13 Ağustos Salı günü TSİ 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan Inter'e transfer çalımı!
Fofana ada devine gitmek istiyor!
DİĞER
UEFA ülke puanı sıralaması güncelleniyor! Fenerbahçe Lille maçı öncesi Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?
PKK elebaşı Duran Kalkan ve Bese Hozat İsrail'in sözcüsü oldu! MİT'e 'Haniye' iftirası MOSSAD'a alan açma çabası: Talimat Tel Aviv'den mi?
Fenerbahçe'ye PSG'den müjde!
F.Bahçe ve G.Saray onun peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Inter'e transfer çalımı! G.Saray'dan Inter'e transfer çalımı! 13:23
Fofana ada devine gitmek istiyor! Fofana ada devine gitmek istiyor! 13:04
Göztepe'nin gözü Fenerbahçe'de Göztepe'nin gözü Fenerbahçe'de 12:47
Fenerbahçe - Lille maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Lille maçı hangi kanalda? 12:24
F.Bahçe ve G.Saray onun peşinde! F.Bahçe ve G.Saray onun peşinde! 12:24
The New Saints - Petrocub maçı ne zaman? The New Saints - Petrocub maçı ne zaman? 11:59
Daha Eski
F.Bahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! F.Bahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! 11:33
Fenerbahçe'ye PSG'den müjde! Fenerbahçe'ye PSG'den müjde! 11:29
Beşiktaş ve G.Saray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız Beşiktaş ve G.Saray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız 11:04
Fenerbahçe’den 4 transfer birden! Fenerbahçe’den 4 transfer birden! 10:44
Galatasaray, Faslı oyuncuyu kaptırdı! Galatasaray, Faslı oyuncuyu kaptırdı! 10:43
İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! 10:14