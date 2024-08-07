Haberler Konferans Ligi

Paksi SE - Mornar Bar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Paksi SE ile Mornar Bar karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paksi SE - Mornar Bar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 13:46 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 10:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Paksi SE - Mornar Bar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Paksi SE - Mornar Bar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Paksi SE ile Mornar Bar karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Paksi SE - Mornar Bar maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Paksi SE - Mornar Bar MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paksi SE - Mornar Bar maçı 7 Ağustos Çarşamba günü TSİ 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum
Flaş Mourinho eleştirisi! "Bizi şaşırtmaya devam ediyor"
DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray'da yıldız oyuncu gözden çıkarıldı! İşte Cimbom'a gelen teklif...
Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor! İşte 5 soruda Türkiye'nin UAD'deki davaya müdahillik başvurusu
Üründül'den maç sonu çarpıcı sözler!
G.Saray'da şok gelişme! Gabriel Sara transferi sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum F.Bahçe yenildi sıralamada geri düştük! İşte ülke puanında son durum 10:42
Santa Coloma - Rigas Skola maçı ne zaman? Santa Coloma - Rigas Skola maçı ne zaman? 10:38
Rijeka - Elfsborg maçı ne zaman? Rijeka - Elfsborg maçı ne zaman? 10:32
Santa Coloma - Rigas Skola maçı ne zaman? Santa Coloma - Rigas Skola maçı ne zaman? 10:26
Partizan - Lugano maçı ne zaman? Partizan - Lugano maçı ne zaman? 10:15
Hirnyk Kryvyi Rih - Viktoria Plzen maçı ne zaman? Hirnyk Kryvyi Rih - Viktoria Plzen maçı ne zaman? 10:02
Daha Eski
G.Saray'da ilk 11'de değişiklik! G.Saray'da ilk 11'de değişiklik! 09:52
G.Saray'da şok gelişme! Gabriel Sara transferi sonrası... G.Saray'da şok gelişme! Gabriel Sara transferi sonrası... 09:47
Klaksvik - Borac Banja Luka maçı ne zaman? Klaksvik - Borac Banja Luka maçı ne zaman? 09:44
Molde - Cercle Brugge maçı ne zaman? Molde - Cercle Brugge maçı ne zaman? 09:36
Üründül'den maç sonu çarpıcı sözler! Üründül'den maç sonu çarpıcı sözler! 09:20
Kerem'den flaş açıklama! Kerem'den flaş açıklama! 08:59