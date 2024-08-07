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Maribor - Vojvodina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Maribor ile Vojvodina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maribor - Vojvodina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 13:32
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Maribor - Vojvodina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Maribor - Vojvodina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Maribor ile Vojvodina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Maribor - Vojvodina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

MARİBOR - VOJVODİNA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maribor - Vojvodina maçı 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.15'te oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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