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Iberia - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Iberia ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Iberia - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 11:52
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Iberia - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Iberia - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Iberia ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Iberia - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

IBERIA - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Iberia - Başakşehir maçı 8 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı henüz belli olmadı.

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