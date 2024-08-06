St. Gallen - Slask Wroclaw maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

St. Gallen - Slask Wroclaw maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. St. Gallen ile Slask Wroclaw karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; St. Gallen - Slask Wroclaw maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ST. GALLEN - SLASK WROCLAW MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

St. Gallen - Slask Wroclaw maçı 7 Ağustos Çarşamba günü TSİ 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.