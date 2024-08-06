Haberler Konferans Ligi

Paksi SE - Mornar Bar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Paksi SE ile Mornar Bar karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paksi SE - Mornar Bar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 13:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Paksi SE - Mornar Bar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Paksi SE - Mornar Bar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Paksi SE ile Mornar Bar karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Paksi SE - Mornar Bar maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Paksi SE - Mornar Bar MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paksi SE - Mornar Bar maçı 7 Ağustos Çarşamba günü TSİ 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Süper Kupa sonrası dev neşter! G.Saray'da 7 ayrılık...
Fenerbahçe avantaj peşinde
DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'iydi... 45 yaşındaki Çişil Oral'ı görenler gözlerine inanamadı! "Gerçekten aynı kişi mi?"
Instagram ne zaman açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan flaş açıklama: "Ciddi bir aşama kaydettik"
Filenin Sultanları'ndan şov! Yarı finaldeyiz
Galatasaray'da sol bek için 3 aday belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona - Milan maçı saat kaçta? Barcelona - Milan maçı saat kaçta? 14:15
Süper Kupa sonrası dev neşter! G.Saray'da 7 ayrılık... Süper Kupa sonrası dev neşter! G.Saray'da 7 ayrılık... 14:06
Lille - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! Lille - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! 13:59
Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? Türkiye voleybol yarı final saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman? Türkiye voleybol yarı final saat kaçta, hangi kanalda? 12:30
Jagiellonia Bialystok - Bodo/Glimt maçı hangi kanalda? Jagiellonia Bialystok - Bodo/Glimt maçı hangi kanalda? 12:03
Slovan Bratislava - APOEL Nicosia maçı hangi kanalda? Slovan Bratislava - APOEL Nicosia maçı hangi kanalda? 11:59
Daha Eski
Slavia Prag - Union Saint-Gilloise maçı hangi kanalda? Slavia Prag - Union Saint-Gilloise maçı hangi kanalda? 11:54
Petrocub - The New Saints maçı ne zaman? Petrocub - The New Saints maçı ne zaman? 11:08
Panevezys - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Panevezys - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? 11:04
Salzburg - Twente maçı hangi kanalda? Salzburg - Twente maçı hangi kanalda? 10:46
Sparta Prag - FCSB maçı hangi kanalda? Sparta Prag - FCSB maçı hangi kanalda? 10:43
Dynamo Kiev - Rangers maçı hangi kanalda? Dynamo Kiev - Rangers maçı hangi kanalda? 10:40