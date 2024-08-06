Paksi SE - Mornar Bar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Paksi SE - Mornar Bar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Paksi SE ile Mornar Bar karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Paksi SE - Mornar Bar maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Paksi SE - Mornar Bar MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Paksi SE - Mornar Bar maçı 7 Ağustos Çarşamba günü TSİ 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.