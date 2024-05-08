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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oluyor

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler, 8 Mayıs Çarşamba ve 9 Mayıs Perşembe günü oynanacak olan maçlarla belli olacak. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba 10:44
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finalistler, 8 Mayıs Çarşamba ve 9 Mayıs Perşembe günü yapılacak maçların ardından belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun yarı finalinde Club Brugge-Fiorentina ve Olympiakos-Aston Villa maçları yapılacak.

İlk maçta 3-2 galip gelen İtalya temsilcisi Fiorentina'nın Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacağı rövanş karşılaşmasında FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma, Brugge kentindeki Jan Breydel Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak.

Yunanistan'ın Olympiakos takımı ise ilk maçı 4-2 kazandığı yarı final rövanşında İngiltere ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak. Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda yapılacak mücadele, yarın TSİ 22.00'de oynanacak. İki müsabaka da EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde final heyecanı, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşanacak.

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