Viktoria Plzen - Servette maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Viktoria Plzen - Servette maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Viktoria Plzen ile Servette karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Viktoria Plzen - Servette maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

VİKTORİA PLZEN - SERVETTE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Viktoria Plzen - Servette maçı 14 Mart Perşembe günü TSİ 20:45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.