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PAOK - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. PAOK ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PAOK - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 15:30
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PAOK - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

PAOK - Dinamo Zagreb maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. PAOK ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; PAOK - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

PAOK - DINAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PAOK - Dinamo Zagreb maçı 14 Mart Perşembe günü TSİ 20:45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.

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