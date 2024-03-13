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Aston Villa - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Ajax karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 14:20
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Aston Villa - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Aston Villa - Ajax maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Aston Villa ile Ajax karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Aston Villa - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ASTON VILLA - AJAX MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Ajax maçı 14 Mart Perşembe günü TSİ 23:00'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

👉AJAX - ASTON VİLLA maçı canlı izlemek için TIKLAYIN👈

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