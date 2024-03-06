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Sturm Graz - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sturm Graz ile Lille karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sturm Graz - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 10:19 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 10:40
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Sturm Graz - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Sturm Graz - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Sturm Graz ile Lille karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Sturm Graz - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

STURM GRAZ - LILLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sturm Graz - Lille maçı 7 Mart Perşembe günü TSİ 20.45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.

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