Molde - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Molde - Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Molde ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Molde - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

MOLDE - CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Molde - Club Bruggemaçı 7 Mart Perşembe günü TSİ 20.45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.