Dinamo Zagreb - Paok maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Dinamo Zagreb - Paok maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Dinamo Zagreb ile Paok karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Dinamo Zagreb - Paok maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

DINAMO ZAGREB - PAOK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb - Paok maçı 7 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.