Haberler Konferans Ligi Lugano - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Lugano - Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJk maçı saat kaçta?

Lugano - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Lugano - Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJk maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Letzigrund Stadyumu'nda oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Beşiktaş'ta 7 isim sakatlık sebebiyle maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 09:31 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 09:40
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Lugano - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Lugano - Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJk maçı saat kaçta?

Lugano - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Lugano ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lugano - Beşiktaş maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU AÇIKLANDI!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son maçında Lugano ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde TSİ 23.00'te İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda mücadele edecek. Avrupa kupalarına geçtiğimiz haftalarda veda eden siyah-beyazlılar, prestij maçına çıkacak. Bu müsabaka öncesi kamp kadrosu da belli oldu. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert Günok, Omar Colley, Gedson Fernandes, besin zehirlenmesi ve gastroenterit nedeniyle tedavi altında olan Ante Rebic ile bireysel çalışmalarını sürdüren Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ta, Lugano maçı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Cenk Tosun, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy."

AVRUPA'DA 242. KARŞILAŞMA

Beşiktaş, Lugano maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 242. sınavına çıkacak. Geride kalan 241 müsabakada siyah-beyazlı takım, 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 103 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 318 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 365 gol gördü.

GRUPLARDA GALİBİYET ALAMADI

Beşiktaş, grup aşamasına gelene kadar ise hiç kaybetmedi. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda da Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Kara Kartal play-off'ta ise Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i 3-2 ve 1-0 yenmişti.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.

FARKLI MAĞLUBİYETLER

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Beşiktaş, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017 sezonunda ise Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi. Siyah-beyazlı ekip iç sahada ise iki kez farklı mağlubiyetlerle sahadan ayrılmak zorunda kaldı. 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek finalinde Beşiktaş, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e İzmir'de 5-0 mağlup oldu. Beşiktaş, bu sezon da Tüpraş Stadı'nda Belçika temsilcisi Club Brugge'e aynı skorla yenilerek 36 yıl sonra evinde ağır bir mağlubiyet yaşadı.

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