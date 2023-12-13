Haberler Konferans Ligi Club Brugge - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Club Brugge - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Club Brugge ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Club Brugge - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 13:31 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 13:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Club Brugge - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Club Brugge - Bodo Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Club Brugge ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Club Brugge - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

CLUB BRUGGE - BODO GLİMT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Club Brugge - Bodo Glimt maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Yeşilçam'ın usta yönetmeni Yılmaz Atadeniz 91 yaşında hayatını kaybetti!
Soykırımcı İsrail’den kıyamet propagandası! Yüzlerce Filistinliyi bir çukurda topladılar: Burası Srebrenitsa değil Gazze
Aslan dev gelirden oldu! İşte o rakam
G.Saray'dan çifte transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ludogorets - Nordsjaelland maçı ne zaman?
Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı!
Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (13 Aralık 2023)
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (13 Aralık Çarşamba)
FED FAİZ KARARI saat kaçta açıklanacak? | 2023 Aralık ayı FED faiz kararı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 13:28
Efe'ye dünya devi talip oldu Efe'ye dünya devi talip oldu 13:24
NBA'de skandal olay! NBA'de skandal olay! 12:33
Son 8 sezona damga vurdu! İrfan Can'dan müthiş istatistik... Son 8 sezona damga vurdu! İrfan Can'dan müthiş istatistik... 12:29
Collina'dan Meler'e destek! "Dehşet verici" Collina'dan Meler'e destek! "Dehşet verici" 12:21
Fırtına'nın golcü ikilisi! Fırtına'nın golcü ikilisi! 11:55
Daha Eski
Karabağ - Hacken maçı ne zaman? Karabağ - Hacken maçı ne zaman? 11:46
Bayer Leverkusen - Molde maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Molde maçı ne zaman? 11:43
Slavia Prag - Servette maçı ne zaman? Slavia Prag - Servette maçı ne zaman? 11:38
G.Saray'ın eski yıldızı Kopenhag maçını izledi! G.Saray'ın eski yıldızı Kopenhag maçını izledi! 11:33
Roma - Sheriff maçı ne zaman? Roma - Sheriff maçı ne zaman? 11:26
Panathinaikos - Maccabi Haifa maçı ne zaman? Panathinaikos - Maccabi Haifa maçı ne zaman? 11:17