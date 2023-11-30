Astana - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Astana - Dinamo Zagreb maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Astana ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Astana - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ASTANA - DİNAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Astana - Dinamo Zagreb maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 18:30'da Exxen'de canlı yayınlanacak.