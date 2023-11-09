Slovan Bratislava - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Slovan Bratislava - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Slovan Bratislava ile Lille karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Slovan Bratislava - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SLOVAN BRATISLAVA - LILLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slovan Bratislava - Lille maçı 9 Kasım Perşembe günü TSİ 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.