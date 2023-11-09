Club Brugge - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Club Brugge - Lugano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Club Brugge ile Lugano karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Club Brugge - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

CLUB BRUGGE - LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Club Brugge - Lugano maçı 9 Kasım Perşembe günü TSİ 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.