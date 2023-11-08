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Nordsjaelland - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Nordsjaelland ile Spartak Trnava karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nordsjaelland - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 15:29 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 15:30
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Nordsjaelland - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Nordsjaelland - Spartak Trnava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Nordsjaelland ile Spartak Trnava karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Nordsjaelland - Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

NORDSJAELLAND - SPARTAK TRNAVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nordsjaelland - Spartak Trnava maçı 9 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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