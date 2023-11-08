Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Buradan lider dönmek istiyoruz

UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe yarın Ludogorets'in konuğu oluyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Portekizli oyuncu Miguel Crespo mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL VE CRESPO'NUN AÇIKLAMALARI:

CRESPO: KAZANMAK İÇİN GELDİK

Yarınki maçın zor geçmesini bekliyoruz. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Çok fazla baskı yapacaklarını düşünüyoruz. Bizim için en önemli şey kendi oyunumuza odaklanmak ve yarınki maçtan 3 puan almak. Bunun için buraya geldik.

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPACAK"

"Maalesef o bölgede çok fazla sakatlık yaşayan oyuncularımız oldu. Ama bizim için önemli olan şey ben veya başkası o bölgede kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacak. Önemli olanın bu olduğunu düşünüyorum"

"BİZLER DE GENÇ OLDUK"

Gençler için güzel bir fırsat var. Bizimle birlikte antrenman yapıyorlar zaten. Oynadıkları zaman ellerinden geleni yapacaklardır. Buna dair bir şüphem yok. Bizler de genç oyuncu olduk, tecrübeli oyuncuların tecrübelerinden faydalandık. Şimdi bizim onlara yardım etmemiz gerekiyor. Eğer fırsat gelirse, en iyi şekilde karşılık vereceklerdir."

Tecrübeli teknik adam İsmail Kartal'ın açıklamaları ise şöyle:

"ANALİZLERİMİZİ İYİ YAPTIK"

"Bu maçla ilgili neleri yapmıştık, neleri daha iyi yapabiliriz, bunların analizini çalıştık. Buraya, bu doğrultuda geldik. Ludogorets iyi bir takım. Bir maçı eksik, o maçı kazanırsa lider olacağını biliyoruz. Son 12 yıldır, liginde şampiyon olan bir takım. Ama biz de Fenerbahçe olarak ligi çok iyi başladık. Konferans Ligi'nde lideriz, buna devam etmek ve lider olarak çıkmak istiyoruz.

"YARIN MAÇ İKİ TAKIM İÇİN DE ZOR"

"Yarınki maç her iki takım için de zor görünüyor. Yarınki maçı kazanmak istiyorlar, biz de kazanmak istiyoruz. Her iki takıma da başarılar dilerim

"JAYDEN OOSTWEDOLDE'NİN YANINDA KİM OYNAYACAK?"

"İsmail Kartal: "Gerçekten futbolda hiçbir hocanın istemediği, düşüneceği en son şeyler bizim başımıza geldi. Kimsenin başına gelsin istemem. Biz bunları sorun etmiyoruz. Sezon başında da söyledim, sahaya çıkan her oyuncu en değerli oyuncumuzdur. Yarın da çubukluyu giyip sahaya çıkan oyuncu en önemli, en değerli oyuncumuz olacaktır

"DJİKU, FRED VE BECAO'NUN SON DURUMU NEDİR?"

"İsmail Kartal: "Gönül ister ki sakatlıklar bir an önce bitsin, sağlık departmanımız uğraşıyor. Sakatlıklarla ilgili benim bir şey söylemem doğru değil. Adana Demirspor maçına bazıları yetişebilir. Bazıları milli takım arasına kadar sürebilir. Kesin olan bir şey yok şu anda.

"ELİMİZDEKİ KADROYU EN İYİ ŞEKİLDE KULLANACAĞIZ"

Elimizdeki kadroyu, yarınki maça göre en iyi şekilde kullanacağız. Yarınki maçı güzel bir şekilde tamamlayalım ondan sonra Adana Demirspor maçına konsantre olacağız"