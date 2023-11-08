Haberler Konferans Ligi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Buradan lider dönmek istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Buradan lider dönmek istiyoruz

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. hafta maçında yarın Ludogorets'in konuğu oluyor. Mücadele öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Miguel Crespo açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 19:30 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 19:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Buradan lider dönmek istiyoruz

UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe yarın Ludogorets'in konuğu oluyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Portekizli oyuncu Miguel Crespo mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL VE CRESPO'NUN AÇIKLAMALARI:

CRESPO: KAZANMAK İÇİN GELDİK

Yarınki maçın zor geçmesini bekliyoruz. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Çok fazla baskı yapacaklarını düşünüyoruz. Bizim için en önemli şey kendi oyunumuza odaklanmak ve yarınki maçtan 3 puan almak. Bunun için buraya geldik.

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPACAK"

"Maalesef o bölgede çok fazla sakatlık yaşayan oyuncularımız oldu. Ama bizim için önemli olan şey ben veya başkası o bölgede kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacak. Önemli olanın bu olduğunu düşünüyorum"

"BİZLER DE GENÇ OLDUK"

Gençler için güzel bir fırsat var. Bizimle birlikte antrenman yapıyorlar zaten. Oynadıkları zaman ellerinden geleni yapacaklardır. Buna dair bir şüphem yok. Bizler de genç oyuncu olduk, tecrübeli oyuncuların tecrübelerinden faydalandık. Şimdi bizim onlara yardım etmemiz gerekiyor. Eğer fırsat gelirse, en iyi şekilde karşılık vereceklerdir."

Tecrübeli teknik adam İsmail Kartal'ın açıklamaları ise şöyle:

"ANALİZLERİMİZİ İYİ YAPTIK"

"Bu maçla ilgili neleri yapmıştık, neleri daha iyi yapabiliriz, bunların analizini çalıştık. Buraya, bu doğrultuda geldik. Ludogorets iyi bir takım. Bir maçı eksik, o maçı kazanırsa lider olacağını biliyoruz. Son 12 yıldır, liginde şampiyon olan bir takım. Ama biz de Fenerbahçe olarak ligi çok iyi başladık. Konferans Ligi'nde lideriz, buna devam etmek ve lider olarak çıkmak istiyoruz.

"YARIN MAÇ İKİ TAKIM İÇİN DE ZOR"

"Yarınki maç her iki takım için de zor görünüyor. Yarınki maçı kazanmak istiyorlar, biz de kazanmak istiyoruz. Her iki takıma da başarılar dilerim

"JAYDEN OOSTWEDOLDE'NİN YANINDA KİM OYNAYACAK?"

"İsmail Kartal: "Gerçekten futbolda hiçbir hocanın istemediği, düşüneceği en son şeyler bizim başımıza geldi. Kimsenin başına gelsin istemem. Biz bunları sorun etmiyoruz. Sezon başında da söyledim, sahaya çıkan her oyuncu en değerli oyuncumuzdur. Yarın da çubukluyu giyip sahaya çıkan oyuncu en önemli, en değerli oyuncumuz olacaktır

"DJİKU, FRED VE BECAO'NUN SON DURUMU NEDİR?"

"İsmail Kartal: "Gönül ister ki sakatlıklar bir an önce bitsin, sağlık departmanımız uğraşıyor. Sakatlıklarla ilgili benim bir şey söylemem doğru değil. Adana Demirspor maçına bazıları yetişebilir. Bazıları milli takım arasına kadar sürebilir. Kesin olan bir şey yok şu anda.

"ELİMİZDEKİ KADROYU EN İYİ ŞEKİLDE KULLANACAĞIZ"

Elimizdeki kadroyu, yarınki maça göre en iyi şekilde kullanacağız. Yarınki maçı güzel bir şekilde tamamlayalım ondan sonra Adana Demirspor maçına konsantre olacağız"

DİĞER
Bayern Münih-Galatasaray maçı HANGİ KANALDA? Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel mazbatasını aldı... Kemal Kılıçdaroğlu genel merkez personeliyle vedalaştı... Mesaj dolu sözler
F.Bahçe çok istemişti ocakta G.Saray'a gidiyor!
Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel ülke puanları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aston Villa - AZ Alkmaar maçı ne zaman?
Club Brugge - Lugano maçı ne zaman?
Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (8 Kasım 2023)
Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? (8 Kasım 2023)
LA NİNA KIŞI NEDİR, NE DEMEK? | 2023-2024 kış nasıl geçecek, kar yağacak mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı Flaş transfer sözleri! Görüştüğü takımı açıkladı 18:43
Wanda Nara'dan hastalığı ile ilgili açıklama! Wanda Nara'dan hastalığı ile ilgili açıklama! 18:37
Ludogorets - Fenerbahçe maçı ne zaman? Ludogorets - Fenerbahçe maçı ne zaman? 16:51
Göztepe'ye Messaoudi'den iyi haber! Göztepe'ye Messaoudi'den iyi haber! 16:48
Montella'dan Arda Güler sözleri! "Sakatlıklarına rağmen..." Montella'dan Arda Güler sözleri! "Sakatlıklarına rağmen..." 16:43
F.Bahçe kafilesi Bulgaristan'a geldi! F.Bahçe kafilesi Bulgaristan'a geldi! 16:33
Daha Eski
Basın toplantısında açıkladı! Beşiktaş'ta iki eksik Basın toplantısında açıkladı! Beşiktaş'ta iki eksik 16:32
G.Saray Bayern Münih'e konuk oluyor! G.Saray Bayern Münih'e konuk oluyor! 16:26
Tuncay Şanlı ile direk vurma challenge! Tuncay Şanlı ile direk vurma challenge! 16:17
Çarşambaspor Zekeriya Köklükaya'ya emanet! Çarşambaspor Zekeriya Köklükaya'ya emanet! 15:55
Milli eskrimciler Dünya Kupası'nda sahne alıyor! Milli eskrimciler Dünya Kupası'nda sahne alıyor! 15:52
"Kazanmak için sahaya çıkacağız" "Kazanmak için sahaya çıkacağız" 15:49