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Aston Villa - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Aston Villa ile AZ Alkmaar karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 17:10
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Aston Villa - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Aston Villa - AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Aston Villa ile AZ Alkmaar karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Aston Villa - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ASTON VİLLA - AZ ALKMAAR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aston Villa - AZ Alkmaar maçı 9 Kasım Perşembe günü TSİ 23:00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

ASTON VİLLA - AZ ALKMAAR MAÇI CANLI İZLE

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