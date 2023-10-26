Spartak - Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Spartak - Nordsjaelland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Spartak ile Nordsjaelland karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Spartak - Nordsjaelland maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

SPARTAK - NORDSJAELLAND MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spartak - Nordsjaelland maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.