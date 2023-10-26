Lugano - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Lugano - Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Lugano ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lugano - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LUGANO - CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lugano - Club Brugge maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.