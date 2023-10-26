AZ Alkmaar - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

AZ Alkmaar - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. AZ Alkmaar ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; AZ Alkmaar - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

AZ ALKMAAR - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar - Aston Villa maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.