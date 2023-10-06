Aboubakar'ın golü haftanın en iyisi seçildi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü ve haftanın oyuncusu ödülü adayları açıklandı.

HAFTANIN GOLÜ ADAYLARI

UEFA'dan yapılan açıklamada Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın Lugano'ya attığı kafa golü ve Fenerbahçeli Joshua King'in Spartak Trnava'ya attığı ilk gol haftanın golü adayları arasında yer aldı. Aboubakar ve King'in dışında Ballkani'den Almir Kryeziu ve Nordsjaelland'dan Ben Nygren'in attığı goller de haftanın golü adayı oldu.

Oylama sonucunda Aboubakar'ın attığı gol, haftanın en iyisi seçildi.

HAFTANIN OYUNCUSU ADAYLARI

Lugano ve Spartak Trnava maçlarında ikişer gol atan Vincent Aboubakar ve Joshua King aynı zamanda haftanın oyuncusu ödülüne de aday gösterildi.

King ve Aboubakar'ın yanı sıra Gent forması giyen Tarik Tissoudali ve Nordsjaelland forması giyen Ben Nygren de ödüle aday gösterildi.