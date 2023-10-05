Fiorentina - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Fiorentina - Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Fiorentina ile Ferencvaros karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fiorentina - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

FIORENTINA - FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Ferencvaros maçı 5 Ekim Perşembe günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.