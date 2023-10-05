Bodo/Glimt - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Bodo/Glimt - Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Bodo/Glimt ile Club Brugge karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bodo/Glimt - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

BODO/GLİMT - CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bodo/Glimt - Club Brugge maçı 5 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi EXXEN'de canlı izleyebilirsiniz.